İZBB 3.8 Milyar lira borçlanacak!

İZBB Başkanı Cemil Tugay, 2 milyar lira borçlanma için belediye meclisinden yetki istedi. Bir borçlanma haberi de kent içi toplu taşıma hizmeti veren ESHOT Genel Müdürlüğü'nden geldi. Tugay'ın talimatı doğrultusunda şirket yılın son aylarında 1.8 milyar lira borçlanma için İZBB Meclisinden yetki istedi. Piyasaya, çalışanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına milyarlarca lira borcu bulunan İZBB'nin aynı anda 3.8 milyar lira borçlanma talebinde bulunması 'Belediye battı' yorumlarına neden oldu.

Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre son 7 yılda İzmirlinin 10 milyar lirasını adeta kara deliğe dönüşen belediye şirketlerinin zararlarını karşılamak için sermaye artırımı adı altında iştiraklere akıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali krizden kurtulmak için çareyi borçlanmada buldu.