İzmir'de salça fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'de salça fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir salça fabrikasının soğutma kulesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir salça fabrikasının soğutma kulesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Karakova Mahallesi Karakova Küme Evleri mevkiindeki bir salça fabrikasının soğutma bölümünde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 itfaiye aracı müdahale ederken, Ödemiş Belediyesi'ne ait 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

