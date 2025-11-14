Selçuk’ta kaçak şarap imalathanesine darbe

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 650 bin TL dolayında bin 297 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin TL dolayında bin 297 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.