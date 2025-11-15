Kış lastiksiz şehir değiştirenlere ceza

Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, İzmir'de binek araçlar için zorunluluk bulunmamasına rağmen, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan veya nakliyat faaliyetinde bulunan araçların kış lastiği kullanmasının bugünden itibaren zorunlu olduğunu belirtip, "Kış lastiği takmadan şehir değiştirenler cezayla karşılaşabilir. Uymayanlara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak" dedi. Abacı, son yayımlanan tebliğ ile kış lastiği uygulamasının 1 Aralık-1 Nisan döneminden çıkarılarak 15 Kasım-15 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayacak şekilde uzatıldığını ifade etti. Abacı ayrıca, hava şartlarına göre valiliklerin uygulamayı bir ay öne çekme veya bir ay uzatma yetkisine sahip olduğunu söyledi.