İzmir’in çöpleri Manisa’ya gönderilecek

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı'nın üçüncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yönetiminde gerçekleşti. İzmir'deki 2 bin 500 ton çöpün bertaraf edilmesini düzenleyen protokol meclis gündemine geldi. Belediyenin evsel atık bertaraf hizmeti alım ihalesini Kartallar isimli firma kazandı. Firma 7 Kasım tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında bugünden itibaren çalışmalarına başlayacak. Buna göre İzmir'deki 2 bin 500 tonluk çöpün Manisa'da bertaraf edilmesi hedefleniyor.