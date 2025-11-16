İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçesinde 18 saatlik su kesintisi | 16 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusu merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 16 Kasım Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...