İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçesinde 18 saatlik su kesintisi | 16 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusu merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 16 Kasım Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE 18 SAATLİK SU KESİNTİSİ
BORNOVA MERİÇ
16.11.2025 saat 10:38 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ÇAMLIK, DİCLE, UFUK
16.11.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR UZUNDERE
16.11.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARLI, MERSİNLİ
16.11.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HÜRRİYET
16.11.2025 saat 08:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ
15.11.2025 saat 21:20 ile 16.11.2025 saat 15:00 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE HÜRRİYET
16.11.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.