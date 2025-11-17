Çeşme’de kıyı tahribatına suç duyurusu

Çeşme Yarımada Çevre Derneği, Alaçatı'daki Alaçatı Surf Paradise Club adlı işletmede "izinsiz kıyı tahribatı, beton dökümü, hafriyat ve denize tahliye sistemi kurulması" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Dernek, deniz tabanını kapatacak şekilde beton döküldüğünü ve işletmede yürütülen çalışmaların kıyı ve deniz ekosistemine ağır zarar verdiğini belirterek inşaatın durdurulmasını talep etti. Dilekçede, işletmede kıyı ve deniz ekosistemini bozacak nitelikte izinsiz çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi. Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından çekilen fotoğraf ve videolarda, kıyıdaki kazı alanları, beton dökümü ve boru hatları görüldüğü öne sürüldü. Dernek, faaliyetlerin "kontrolsüz biçimde sürdüğünü" belirtti.