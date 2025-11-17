Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan İzmir’in güvenli bölgelerini açıkladı!

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'in depreme dayanıklı bölgelerini paylaştı.
Kentte kayalık ve yüksek kesimlerin daha güvenli olduğunu belirten Ercan, Seferihisar'ın da sağlam zemin yapısıyla öne çıktığını söyledi.
Ercan'ın değerlendirmesine göre Yamanlar Dağı çevresi, Alaybey'in üst kesimleri, Bornova'nın yamaçları, Yeşilyurt, Buca, Şirinyer, Gaziemir, Balçova, Karabağlar, Göztepe ve Eşrefpaşa zemin dayanımı açısından avantajlı bölgeler arasında bulunuyor.
Menemen'in dağlık sırtları ile Doğançay'ın da deprem riski düşük alanlar arasında yer aldığı belirtildi. Seferihisar, Urla ve Çeşme ise profesörün özellikle önerdiği güvenli yerleşimler arasında sıralandı. Prof. Dr. Ercan daha önce de İzmir'deki deprem açısından riskli bölgeleri paylaşmıştı.
Ercan'ın paylaştığı ilçeler arasında; Alaybey, Bayraklı, Bornova (Ovası dahil), Bostanlı, Çiğli, İnciraltı, Mavişehir, Menemen (Ovası dahil), Tire, Torbalı yer aldı.