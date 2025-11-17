İzmir'de dönerciye fiyat aldatmacası cezası

SAVUNMASI İSTENDİ

Bu durumun tüketiciyi yanılttığına hükmeden Reklam Kurulu, işletmeye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ceza kesti. İşletme hakkında ayrıca Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlendi ve alış-satış faturaları ile savunmasının İl Müdürlüğü'ne sunulması istendi. Oda kaydı bulunmayan işletme, İzmir sı bulun- Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne de bildirildi.

DİĞER