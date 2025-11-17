İzmir'de dönerciye fiyat aldatmacası cezası

İzmir'in Buca ilçesinde faaliyet gösteren "Bi Çıtır" adlı dönerciye, tüketiciyi yanıltıcı kampanya uyguladığı gerekçesiyle 34 bin 826 lira idari para cezası verildi.
Söz konusu işletme, girişine döner-ayran menüsünün 70 liraya satıldığını duyuran bir kampanya afişi asmasına rağmen müşterilerden 140 lira aldığı iddiasıyla sosyal medyada şikayet konusu oldu.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan
Şikayetin Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'a sosyal medya üzerinden iletilmesinin ardından başlatılan incelemede, kampanya afişinde başlangıç tarihinin bulunmadığı, işletmenin içinde ve dışında fiyat listesi olmadığı ve fiyat farkının ürün gramajı gerekçesiyle açıklandığı tespit edildi.
SAVUNMASI İSTENDİ
Bu durumun tüketiciyi yanılttığına hükmeden Reklam Kurulu, işletmeye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ceza kesti. İşletme hakkında ayrıca Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlendi ve alış-satış faturaları ile savunmasının İl Müdürlüğü'ne sunulması istendi. Oda kaydı bulunmayan işletme, İzmir sı bulun- Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne de bildirildi.