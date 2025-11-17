İzmir'de vize yalanıyla 16 milyon çarptı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şüpheli Çınar Şahin'in pişkin ifadeleri yer aldı. Çınar Şahin'in İskender Gürkan'a gönderdiği mesajda, "Ben vicdanen gerçekten çok rahatsızım. Bana gönderdiğiniz paranın kaynağını sordum. Kan dolu bir para olduğunu anladım. Karadağ'da ve Türkiye'de hukuki yollardan haklarımı arayacağım" şeklinde demesi 'pişkinliğin bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.

EŞİNDEN ANLAŞMALI BOŞANMIŞ

İskender Gürkan, "Bizden sonra 3.5 milyon lira (70 bin Euro) birini daha dolandırdı. Dolandırılan kişi bize sosyal medyadan mesaj attı. Şikayet dilekçesini paylaştı. Çınar Şahin aynı yöntemle başka insanları dolandırmaya devam ediyor. Mal varlığını kaçırmak için eşinden anlaşmalı şekilde boşandı. Eşi Burcu Arthur İzmir'de ikamet ediyor. Şikayet edildiğinde ve icra takibi yapıldığında mal varlığını kaçırmak için eşinin üzerine yaptı. Boşanmalarına rağmen sosyal medyada beraber fotoğraf paylaşıyorlar. Kusura bakmayın diyerek bize mesaj gönderiyor ve 'paranızı ödeyeceğim' dedi. Ancak bugüne kadar paramızı ödemedi. Sadece cüzi bir miktar para gönderdi. Çok mağdur olduk" dedi. Çınar Şahin'in, 2022 yılında Güzelbahçe'de yaşayan kardeşi Haşmet Gürkan'ın oğlu tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili çıkan haberleri bahane ederek parayı iade etmemek için, 'Bu para suça karışmış olabilir' diye avukatı ile savunma yaptığını vurgulayan İskender Gürkan, şimdi de Karadağ'ın Türklerin vizesini askıya almasını gerekçe göstererek, sosyal medyada "Karadağ'a gelen bu tipler yüzünden Türklere vize uygulaması başladı" dediğini aktardı. Gürkan ayrıca Burcu Şahin Yıldırır'ın kendisine ulaşan mağdurlara 'Onun yüzünü şeytan görsün' dediğini ancak yakın zamanda boşandığı söylenen eşi Çınar Şahin ile poz verip sosyal medyada paylaştığını da sözlerine ekledi.