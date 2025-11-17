İzmir'de vize yalanıyla 16 milyon çarptı!

İzmir'de yaşayan ve 30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan İskender ve Dürdane Gürkan çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı.
Birkaç kez tatile gittikleri ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları gayrimenkul ve vize danışmanı Çınar Şahin'e ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraştığını söyleyen Çınar Şahin ile görüşen Gürkan çifti, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı.
PİŞKİN İFADELER RAPORDA
Gürkan çifti, ev alması için 25 bin avrosunu elden, 300 bin avrosunu ise banka aracılığıyla olmak üzere toplam 16 milyon lira değerindeki 325 bin avroyu Çınar Şahin'e gönderdi. Çift, daha sonra Karadağ'a giderek beğendikleri evi almak için girişimde bulundu ancak Çınar Şahin, çeşitli gerekçeler öne sürerek satın alma işlemini gerçekleştirmedi. Satış gerçekleşmeyince çift hem Türkiye'de hem de Karadağ'da savcılıklara başvurarak kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Çınar Şahin ve boşandığı öne sürülen eşi Burcu Şahin Yıldırır hakkında 'dolandırıcılıktan' suç duyurusunda bulundu. Gürkan çiftine paralarını geri vermeyen ve ev almayan Çınar Şahin ile Burcu Şahin Yıldırır hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılıktan yürütülen soruşturmayla ilgili yeni gelişme yaşandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şüpheli Çınar Şahin'in pişkin ifadeleri yer aldı. Çınar Şahin'in İskender Gürkan'a gönderdiği mesajda, "Ben vicdanen gerçekten çok rahatsızım. Bana gönderdiğiniz paranın kaynağını sordum. Kan dolu bir para olduğunu anladım. Karadağ'da ve Türkiye'de hukuki yollardan haklarımı arayacağım" şeklinde demesi 'pişkinliğin bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.
EŞİNDEN ANLAŞMALI BOŞANMIŞ
İskender Gürkan, "Bizden sonra 3.5 milyon lira (70 bin Euro) birini daha dolandırdı. Dolandırılan kişi bize sosyal medyadan mesaj attı. Şikayet dilekçesini paylaştı. Çınar Şahin aynı yöntemle başka insanları dolandırmaya devam ediyor. Mal varlığını kaçırmak için eşinden anlaşmalı şekilde boşandı. Eşi Burcu Arthur İzmir'de ikamet ediyor. Şikayet edildiğinde ve icra takibi yapıldığında mal varlığını kaçırmak için eşinin üzerine yaptı. Boşanmalarına rağmen sosyal medyada beraber fotoğraf paylaşıyorlar. Kusura bakmayın diyerek bize mesaj gönderiyor ve 'paranızı ödeyeceğim' dedi. Ancak bugüne kadar paramızı ödemedi. Sadece cüzi bir miktar para gönderdi. Çok mağdur olduk" dedi. Çınar Şahin'in, 2022 yılında Güzelbahçe'de yaşayan kardeşi Haşmet Gürkan'ın oğlu tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili çıkan haberleri bahane ederek parayı iade etmemek için, 'Bu para suça karışmış olabilir' diye avukatı ile savunma yaptığını vurgulayan İskender Gürkan, şimdi de Karadağ'ın Türklerin vizesini askıya almasını gerekçe göstererek, sosyal medyada "Karadağ'a gelen bu tipler yüzünden Türklere vize uygulaması başladı" dediğini aktardı. Gürkan ayrıca Burcu Şahin Yıldırır'ın kendisine ulaşan mağdurlara 'Onun yüzünü şeytan görsün' dediğini ancak yakın zamanda boşandığı söylenen eşi Çınar Şahin ile poz verip sosyal medyada paylaştığını da sözlerine ekledi.