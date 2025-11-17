İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 17 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 17 KASIM PAZARTESİ
BAYRAKLI ADALET, ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI
17.11.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MERİÇ
16.11.2025 saat 10:38 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA İMBATLI, ÖRNEKKÖY
17.11.2025 saat 10:02 ile 11:02 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
17.11.2025 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES AHMETBEYLİ
17.11.2025 saat 10:11 ile 12:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ATATÜRK, ILICA, 2. İNÖNÜ
17.11.2025 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY, ÜÇ EYLÜL
17.11.2025 saat 10:06 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERÇEKLİ
17.11.2025 saat 08:12 ile 11:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, HIDIRLIK, TURABİYE
17.11.2025 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK
17.11.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.