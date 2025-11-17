Sidar'ı bebeği kucağındayken katletti! Güzel sözlerle vahşete çağırmış

Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında İzmir'de Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'ta meydana geldi. İzzet Demir ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki komando bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i çocuğunun yanında sokak ortasında defalarca bıçakladı. Demir, çocuğu alarak kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakaladı. Ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İzzet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sidar Şimşek'in cenazesi ise aynı gün Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARAR ÇIKTI

Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında esas hakkında mütalaa sunuldu. Savcı, İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 2 Ekim'de görülen davada karar çıktı. Sanık, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığa verilen cezada indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulamadı.