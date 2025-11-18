ABD’li ünlü profesör Joel Matta İzmir’de seminer verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde yaşayan ünlü Prof. Dr. Joel Matta, İzmir'de hem bir seminer verdi hem bir ameliyata katıldı. Meslektaşları ile kenti de gezen Matta, İzmir'e hayranlığını dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) Kalça Artroskopisi ve Cerrahisi Derneği'nin düzenlediği seminere Prof. Dr. Onur Hapa başkanlık etti. Prof. Dr. Onur Hapa seminere ilişkin "Profesör Matta'nın tecrübelerini, seminer ve özel bir ameliyatla meslektaşlarımıza aktarmak bizler için çok önemliydi. Bu ameliyatı başarıyla yapan ve dünyada söz sahibi Matta hocamıza tüm meslektaşlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KENTE HAYRAN KALDI

Seminer sonrası Prof. Matta, Prof. Dr. Onur Hapa, Prof. Dr. Hasan Havıtçıoglu ve meslektaşları ile kentin tarihi mekanlarına bir geziye katıldı. Selçuk Meryemana olmak üzere birçok yeri gezen Matta, İzmir'i çok sevdiğini ve en kısa zamanda tekrar İzmir'e geleceğini söyledi.