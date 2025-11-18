İzmir Büyükşehir’in sosyal konut projesine Bakanlık onayı

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen'de hayata geçirmek istediği Egeşehir Menemen Konutları Projesi için ÇED olumlu kararı verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim sürecinde açıkladığı 25 bin sosyal konut hedefinin ilk adımı olan Egeşehir Menemen Konutları Projesi ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Menemen'in Koyundere Mahallesi'nde toplam 3 bin 100 konut üretilecek projede, kurum görüşlerinin tamamlanmasının ardından Bakanlık onay verdi.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "İlimiz, Menemen İlçesi, Koyundere Mahallesi adresinde, tapunun 4577 ada ve 1 parsel, 4567 ada ve 1 parsel, 4575 ada ve 1 parsel, 4582 ada ve 1 parsel, 4585 ada ve 1 parsel, 4565 ada ve 1 parsel, 4564 ada ve 1 parsel ile 4563 ada ve 1 numaralı parselinde Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Egeşehir Menemen Konutları (3100 Konut)" projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı (Kapsam Ek-2) verilmiştir" denildi. Konutların yer alacağı 195 bin metrekarelik alan, 1/100.000 ölçekli İzmir- Manisa Çevre Düzeni Planı'nda "Kentsel Gelişim Alanı" olarak tanımlanıyor. Proje konut üretiminin yanısıra spor salonu, kapalı yüzme havuzu gibi birçok sosyal donatı da yer alacak.