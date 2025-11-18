Genç hukukçuların klinik gururu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Adliyesi iş birliğiyle Ege Bölgesi'nde ilk kez açılan 'Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği' dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Ders sayesinde hakimlerle birlikte çalışma ve davaları yerinde inceleme fırsatı bulan, mesleki açıdan büyük kazanım elde eden genç hukukçular, sertifikalarına ulaşarak büyük mutluluk ve gurur yaşadı.

'ÖRNEK OLACAK GÜÇLÜ BİR MODEL'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İZTO ve İEÜ ile birlikte hukuk eğitiminde Türkiye'ye örnek olacak güçlü bir model geliştirdiklerini söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adliyenin tüm imkanlarını gençlere sunmaya hazır olduklarını belirten Yeldan, "Hukuk eğitiminde artık sadece öğrenciler değil; akademisyenler ve üniversiteler de yarışıyor. Bu süreçte hukuk eğitiminin doğru yapılması büyük önem taşıyor. Hukuk klinikleri projemiz, bu açıdan çok anlamlı. Bu ders aracılığıyla öğrencilerimiz, adliyemizin değişik birimlerindeki işleyişi, uygulamayı görme fırsatı yakaladı. Gençlerimizden ve geleceğimizden çok ümitliyiz. Gençlere sunulan imkanları ne kadar geliştirirsek, daha iyi bir gelecek için de onların önünü açmış oluruz. Gençlerimiz yeter ki talep etsin, biz daima onların yanındayız" diye konuştu. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, üniversite olarak pek çok alanda olduğu gibi hukuk alanında da öncü rol üstlendiklerini ifade etti.