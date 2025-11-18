İzmir'de pastırma yazı geri dönüyor! Hemen arkasından da yağmur...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yeni haftada hava sıcaklıkları yükselecek.
Kentte çarşamba ve perşembe günleri ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yeni haftada hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe İzmir'de sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
ÇARŞAMBA YAĞMUR GİRİŞ YAPACAK
Yarın sıcaklık 24 derece, gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Çarşamba günü ise kente yağmur bulutları giriş yapacak.
Sıcaklık 23 derece olacak. Perşembe ise hava sıcaklığı 24 derece olacak. Sağanak yağış etkisini sürdürecek.
Cuma günü yağmur bulutları kenti terk edecek sıcaklık ise 25 dereceye yükselecek. İzmir'de bugün gece sıcaklığı 10 derece olacak. Salı gününden itibaren ise gece sıcaklıkları da yükselecek.