Şantiyedeki konteynerler alevlere teslim oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 otomobile de sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. Yangında yaralanan olmazken, şantiye alanındaki 12 konteynerde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.