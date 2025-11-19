  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 19 Kasım Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 19 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Yüksekköy
Aşağışakran
Bahçedere
Kapukaya
Yenişakran

09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Ovacık

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik

10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Hürriyet
Laleli

09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker
İhsan Alyanak
Yunus Emre
Abdi İpekçi
Uzundere

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yeniköy
Umurcalı

10:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Yeni
Süvari

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet

12:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Süleymanlı
Bozalan
Görece
İğnedere
Telekler
Turgutlar

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke
Gölcük

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Yemişler
Ortaköy

09:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Dirmil
Karakızlar

