İzmir'de elektrik kesintisi 19 Kasım Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Yüksekköy
Aşağışakran
Bahçedere
Kapukaya
Yenişakran
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Ovacık
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Hürriyet
Laleli
09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker
İhsan Alyanak
Yunus Emre
Abdi İpekçi
Uzundere
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yeniköy
Umurcalı
10:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Yeni
Süvari
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet
12:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Süleymanlı
Bozalan
Görece
İğnedere
Telekler
Turgutlar
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke
Gölcük
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Yemişler
Ortaköy
09:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Dirmil
Karakızlar