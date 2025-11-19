İzmir’de kan donduran olay: Önce engelli kızının canına kıydı aynı silahla intihar etti!

Menderes Mahallesi 1007 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre işçi emeklisi Hüseyin Sayılır (63), henüz bilinmeyen bir nedenle, doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olan kızı Feride Sayılır'ı (30) pompalı tüfekle başından vurduktan sonra silahı kendisine doğrultarak ateşledi.