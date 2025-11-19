Haberler İzmir Son dakika: İzmir'deki o mahalle diken üstünde: Evlerde çatlaklar oluştu Son dakika: İzmir'deki o mahalle diken üstünde: Evlerde çatlaklar oluştu Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle Atamer Mahallesi adeta diken üstünde yaşıyor. 2026 yılında hizmete açılması planlanan tünel nedeniyle evlerde çatlaklar oluşurken mahalle halkı geceyi sokakta geçirdi. İHA









İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı, Atamer Mahallesi sakinlerinin kabusu olmayı sürdürüyor. Buca ilçesinin Ufuk Mahallesi ile Bornova ilçesinin Çamkule Mahallesi arasında inşa edilen Onat Tüneli'nin yapımına 2018 yılında başlandı. 2026 yılında hizmete açılması planlanan tünel inşaatı sırasında bazı evlerde çatlaklar oluştu. Dün gece saat 23.00 sıralarında yapılan çalışmalar, mahalle halkını korkuttu. Çalışmanın şiddetiyle bir evin kolonunun patladığı, bazı evlerin tuğlalarının döküldüğü bildirildi. Vatandaşlar, zaman zaman 'Cemil istifa', 'Başkan istifa' sloganları attı. Mahalle halkı güvenlik endişesiyle evlerini terk etti.





"EVLERİMİZİ BOŞALTMAK ZORUNDA KALDIK"

Mahalle sakinlerinden Selahattin Kılıç, 45 yıldır mahallede yaşadığını belirterek, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kılıç, "Şu anda evi boşalttık çünkü can güvenliğimiz yok. İnsan içeri girmeye bile korkuyor. Dün gece yapılan çalışmalar sırasında binalarda esneme oldu ve herkes sokağa döküldü. Çocuklar evde uyuyamıyor, torunlarım yanımda kalmıyor korkusundan. Evlerimizin ön tarafında kaymalar var, yolların taşları patlamış. Belediye gelip bakmıyor, biz nereye başvuralım?" dedi. Kılıç, yetkililerin ilgisizliğine de tepki göstererek, "Belediye başkanını üç aydır buraya getiremiyoruz. Bizim başka bir güvencemiz yok. Evlerin tamamı kaymış. Tek çözüm, evlerin yerine çelik prefabrik konut yapılması" açıklamasında bulundu.