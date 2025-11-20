Geleceğin oyun kurucusu İzmir'de İnovasyon Fonu kuruluyor!

Her yıl belirli bir temayla geleceğe yön vermeyi hedefleyen İzmirMeets, bu yıl "Teknoloji ve İnovasyon" temasıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kente ilişkin bir müjde verdi. Tugay "Binaları yapmak kolay. Biz burada kültür geliştirmekten bahsediyoruz. Herkes inovasyonu bir kültür olarak benimsediğinde Türkiye'de herşey değişecek. Kamu kendini değiştirmede en çok zorlanan kesim. Bu dönüşümün motoru olarak da, sürpriz bu bir fon oluşturduk Başkanlık İnovasyon Fonu. Bütçesiyle ilgili bir sınırlama koymuyorum. Milyarlarca lira harcamaya hazırız. Geri geleceğine biliyoruz" dedi.
'İZMİR ÖNCÜ OLACAK'
Fona ilişkin açıklamalarda bulunan Tugay, "Bu fon; veri temelli şehir uygulamalarını, yapay zekâ destekli kamu hizmetlerini, iklim ve enerji teknolojilerini, sosyal inovasyon projelerini, dijital altyapı yatırımlarını, kentsel deney alanlarını desteklemek için kullanılacak. Fonun bir parçası olarak Yerel İnovasyon Fikir ve Uygulama Yarışması'nı da başlatıyoruz. İzmir, Türkiye'de kamu inovasyonunun öncü şehri olacak. İzmir, yeni nesil devlet aklının laboratuvarı olacak. Geleceği teknolojiler değil; yenilikçi kamu kurumları belirler buna inanıyoruz. Gelin Türkiye'de inovasyonun adresini İzmir yapalım."
'YENİLİĞE EN AÇIK ŞEHİR'
İzmir'in inovasyon merkezi haline gelmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, genç girişimciler, iş insanları, yatırımcılar ve kamu kurumlarını bir araya getirmenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "İzmirMeets'i, İzmir'i ve özellikle gençlerimizi Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen uzmanlarıyla düzenli olarak buluşturan, her yıl farklı bir temayı ele alan, kente yakışan bir zirveler serisi olarak tasarladık. İzmir sadece bugünün sorunlarını yöneten bir kent değil; bölgenin geleceğini tasarlayacak vizyona sahip bir kent. Bu vizyonun kalbinde artık teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve girişimcilik var. Biz İzmir'i teknoloji ve inovasyon söz konusu olduğunda takip eden değil, oyun kuran şehirlerden biri yapmak istiyoruz."
'YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'
Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise, "Bugün burada sadece bir etkinlik başlatmıyoruz, İzmir'in geleceğine yeni bir sayfa açıyoruz. Ekonomi, kalkınma iş dünyası sanayi gibi birçok başlığı konuştuk ama bugün dijital dönüşümden yapay zekaya enerji teknolojilerinden akıllı şehirlere kadar birçok başlığı bir araya getiriyoruz. Bu küçük bir adım değil İzmir'in teknoloji ve inovasyonda nerede duracağını belirleyen bir adımdır" açıklamasını yaptı.