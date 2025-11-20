Haberler İzmir Geleceğin oyun kurucusu İzmir'de İnovasyon Fonu kuruluyor! Geleceğin oyun kurucusu İzmir'de İnovasyon Fonu kuruluyor! ‘Teknoloji ve İnovasyon’ temasıyla düzenlenen İzmirMeets Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Başkanlık İnovasyon Fonu kurduklarını açıklayarak “Milyarlarca lira harcamaya hazırız. Geri geleceğini biliyoruz” dedi. HABER MERKEZİ









Her yıl belirli bir temayla geleceğe yön vermeyi hedefleyen İzmirMeets, bu yıl "Teknoloji ve İnovasyon" temasıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kente ilişkin bir müjde verdi. Tugay "Binaları yapmak kolay. Biz burada kültür geliştirmekten bahsediyoruz. Herkes inovasyonu bir kültür olarak benimsediğinde Türkiye'de herşey değişecek. Kamu kendini değiştirmede en çok zorlanan kesim. Bu dönüşümün motoru olarak da, sürpriz bu bir fon oluşturduk Başkanlık İnovasyon Fonu. Bütçesiyle ilgili bir sınırlama koymuyorum. Milyarlarca lira harcamaya hazırız. Geri geleceğine biliyoruz" dedi.

'İZMİR ÖNCÜ OLACAK'

Fona ilişkin açıklamalarda bulunan Tugay, "Bu fon; veri temelli şehir uygulamalarını, yapay zekâ destekli kamu hizmetlerini, iklim ve enerji teknolojilerini, sosyal inovasyon projelerini, dijital altyapı yatırımlarını, kentsel deney alanlarını desteklemek için kullanılacak. Fonun bir parçası olarak Yerel İnovasyon Fikir ve Uygulama Yarışması'nı da başlatıyoruz. İzmir, Türkiye'de kamu inovasyonunun öncü şehri olacak. İzmir, yeni nesil devlet aklının laboratuvarı olacak. Geleceği teknolojiler değil; yenilikçi kamu kurumları belirler buna inanıyoruz. Gelin Türkiye'de inovasyonun adresini İzmir yapalım."