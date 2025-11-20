İzmir elektrik kesintisi 20 Kasım Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla merak ediliyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 20 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Uzunhasanlar
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Çamkule
10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Hürriyet
16:00 - 18:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Germiyan
Ildır
Şifne
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Cumhuriyet
Kıratlı
Kabakum
Bahçeli
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
10:00 - 14:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
10:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı
Mavişehir
10:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Yeni
Sakarya
10:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
Gölcükler
10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Emmioğlu
10:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Ormanköy
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Güvendik