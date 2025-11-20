  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 20 Kasım Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla merak ediliyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 20 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Uzunhasanlar

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Çamkule

10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Hürriyet

16:00 - 18:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Germiyan
Ildır
Şifne

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Cumhuriyet
Kıratlı
Kabakum
Bahçeli

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

10:00 - 14:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak

10:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı
Mavişehir

10:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Yeni
Sakarya

10:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
Gölcükler

10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Emmioğlu

10:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Ormanköy

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Güvendik

