AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi: Bunların işi yapmak değil yıkmak!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Atamer Mahallesindeki hasar gören evlerin yıkımı için balyozlarla bölgeye giderek arbede çıkardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sosyal medya hesabından bugün İzmir'de yaşanan skandal olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Bursalı yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi;

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği ve ilgisizliği yüzünden, bu şehrin insanı her gün yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalıyor.

Bugün gelinen nokta çok daha vahimdir: Evleri 3 kuruşa kamulaştırılan Atamer Mahallesindeki yüzlerce hemşehrimiz, hiçbir insani kaygı gözetilmeden, adeta balyoz darbeleriyle yuvalarından çıkarılıyor. Bu insanların hak etmiş oldukları tazminatlar, bırakın yeni bir ev sahibi olmayı, kiralık bir daire bulmalarına bile yetmiyor. Böylesine ağır bir mağduriyet yaşanırken belediyenin sergilediği kayıtsızlık, iş bilmezliğin ötesinde bir vicdan yoksunluğudur. İsminde Halk ve Halkçılık var ama bunların yaptığı zulüm, İzmir halkını günden güne daha da kötüye götürüyor !

Gerekli güvenlik önlemlerini almadan, doğacak zararları hesap etmeden, insanların can ve mal güvenliğini hiçe sayarak yürütülen bu anlayış; bilimsellikten uzak, günü kurtarmaya yönelik, çağ dışı bir yönetim anlayışını gözler önüne seriyor.

Sormak istiyoruz:

Bu insanların başını sokacak bir yuva temin etmek gerçekten bu kadar mı zor?

Evleri yıkıma mahkûm eden sizsiniz, peki onların barınması için ne yaptınız?

Hiçbir alternatif sunmadan, hiçbir plan ortaya koymadan vatandaşlarımızı ortada bırakmak hangi sosyal belediyecilik anlayışına sığıyor?

İnsanlarımızı hem evsiz bırakıp hem de bunu "hizmet" diye pazarlamaya çalışmak, ancak yıkmayı bilen bir yönetim tarzının sonucudur.

İzmir'in hak ettiği bu değildir.

Bu şehir, sorunları çözebilen, planlayan, üreten ve vatandaşa değer veren bir yönetimi hak ediyor.