İzmir’de dilencinin foyası ortaya çıkınca dile geldi!

İZMİR Tire'de, fıkra gibi bir olay yaşandı. Boynuna astığı 'sağır ve dilsiz' levhasıyla vatandaşları kandıran Ömer Y. (42) adlı dilenci, foyası meydana çıkınca akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu. Polis merkezinde dile gelen dilenci, zabıtaların kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şaka gibi olay Tire'de Tahtakale meydanı civarında meydana geldi. İddiaya göre, boynundaki sağır ve dilsiz levhasıyla dilenen Ömer Y'yi bir süre izleyen zabıta ekipleri şahsı durdurarak kim olduğunu öğrenmek istedi.

ÜZERİNDEN PARA ÇIKTI

YAKALANACAĞINI anlayan Ömer Y. zabıta ekiplerini darp ederek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan dilenci polise teslim edildi. Kendisini yakalayan zabıtalara kızan dilenci polis merkezinde dile geldi. Zabıtaların kendisine karşı zor kullandığını öne süren Ömer Y. şikayetçi oldu. Dilencinin üzerinden ise vatandaşların duygularını sömürerek topladığı yaklaşık 3 bin TL civarında para çıktı.