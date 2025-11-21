İzmir’de yürek yakan olay! Engelli kardeşi için yaptırdığı asansörden düşerek can verdi

Gümüşpala Mahallesi 7036 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 5. katında yaşayan Fatma Ekin (67), bedensel engelli kardeşinin merdivenden çıkmakta zorlanması nedeniyle binanın dış cephesine etrafı açık asansör düzeneği kurdurdu.

Alışverişten dönen Ekin, asansörle evine çıkmak isterken 5. kattan dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.