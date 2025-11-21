İzmir’deki defileye minik yıldız damgasını vurdu

İKİ günlüğüne düzenlenen Wedgala Wedding Fashion Show'un kapanışında yine göz alıcı tasarımlar konukların beğenisine sunuldu. İLGİYİ TOPLADI

MİMAR Kemalettin Moda Merkezi Derneği ve Wedding Style iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte ünlü modeller Ece Gürsel, Özge Ulusoy ve İzmirli mankenlerin yanı sıra minik bir model de podyumda boy gösterdi. Firma sahiplerinden Celal Kalkan'ın 5 yaşındaki kızı Ilgın Efla Kalkan, izleyici karşısına çıkınca herkesin ilgi odağı oldu. 2 farklı kostümle mankenlik yapan minik kız, defilenin en çok ilgi gören yüzü oldu. Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografilerinde gün boyunca süren moda gösterilerinin sonunda ise Niran Ünsal sahne aldı.