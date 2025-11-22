Bakan Vedat Işıkhan İzmir’den asgari ücret mesajı verdi

A sgari ücret için kritik günlere girildi. Kasım ayının sona ermesine çok az bir zaman kala asgari ücret zam toplantısının yapılacağı tarih de merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların 10'uncusunu İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Işıkhan, şunları kaydetti: "Bu nedenle dönüşüm sürecine uyum sağlamak artık bir tercih değil, ekonomik rekabet gücümüzü korumanın da bir gereğidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planı'mız, iklim değişikliğiyle mücadeleyi, yeşil dönüşümü, dijital altyapının güçlendirilmesini ve beceri uyumun artırılmasını kalkınma hedefleri belirlemiştir. Plan aynı zamanda 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda adil geçiş yaklaşımının vazgeçilmez olduğuna da vurgu yapmaktadır."

İşgücüne katılımı artırmak ve istihdamı geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı: "Geçen yıl hayata geçirdiğimiz önemli programlarımızdan bir tanesi de aday havuz sistemi. Bugüne kadar 35 binden fazla işveren bu sistemi kullandı. Sistemde yaklaşık 2 milyon çalışan araması gerçekleştirildi ve 100 binden fazla vatandaşımız bu sistem üzerinden işe yerleştirildi. Bu sistem işverenlere ilan vermeden İŞKUR'un veri tabanındaki yaklaşık 3 milyon aktif iş arayan kişiyi tarama imkanı sunuyor. İşverenler meslek, eğitim, sertifika, yabancı dil, yaş ve şehir gibi birçok filtreyle arama yapabiliyor. Kişisel bilgileri görünmeden adayın niteliklerini inceleyebiliyor ve değerlendirme yaparak adaya teklif dahi gönderebiliyor. Özel istihdam bürolarına ilan vermenin ücretli olduğu bir ortamda aday havuz sistemi işverenlerimiz için ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Hayata geçirdiğimiz programların iş gücü piyasasında ve iş gücü verilerinde önemli katkılar sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz."