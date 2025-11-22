İzmir’de metroda küfürlü saldırgan paniği

İZMİR Metrosu'nda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir genç, yolculara küfür ederek ortalığı birbirine kattı. Uyarılara aldırmayan saldırgan, "Sen polis misin? Sana ne?" diyerek yolcuların üzerine yürüdü. Olay, dün İzmir Metrosu'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, metroda yüksek sesle küfür etmeye başladı. Çevredeki yolcuların tepki göstermesi üzerine saldırgan, kendisini uyaranlara bağırarak üzerlerine doğru hareket etti. Uyarılara aldırmayan saldırgan, "Sen polis misin? Sana ne?" diyerek yolcuların üzerine yürüdü. Olay sırasında birçok yolcu korku yaşarken, bazı yolcular saldırganı sakinleştirmeye çalıştı.