AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan CHP'li Güç'e İZBAN tepkisi: Önce dersinize çalışın, sonra konuşun!

CHP İl Başkanı Çağatay Güç'ün İZBAN üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt veren Saygılı, "Sayın Çağatay Güç, dersinize hiç çalışmamışsınız! Görünen o ki; önünüze konulan verilerin manipülatif bir algı operasyonundan ibaret olduğunu ayırt edemeyecek kadar tecrübe edinemeden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden siyasete giriş yaptınız! İZBAN ticarethane değil, sosyal devletin gereğidir! Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde toplu taşıma bakkal defteri hesabı ile yönetiliyor? Bu sistemler, yalnızca bilet geliriyle ayakta duran ticari yapılar değildir. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sübvanse edilmesi bir tercih değil, zorunluluktur. Halka ucuz ulaşım sunmanın bedeli budur. Büyüksehir de çalışmanıza rağmen, bunu idrak edememenize hangi kefeye koysak bilemedik. Sizin bu mantığınızla ESHOT'u nereye koyacağız? Her yıl milyarlarca lira zarar ediyor ama biz hiçbir zaman bunu siyasete malzeme yapmadık. İzmirli daha uygun ulaşım kullansın diye tüm ESHOT bütçelerine oy birliğiyle destek verdik. Büyükşehir bütçesinden milyarlarca TL'lik aktarımı da yine biz onayladık. O yüzden size tavsiyemiz: Önce dersinize çalışın, sonra çıkıp konuşun" açıklamasında bulundu.