Bospa'da büyük oyunu bozduk: O protokol iptal edildi!

Karşıyaka Belediyesi tarafından Bospa'nın işletme hakkının haftada bir gün belediye şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla özel bir şirkete verilmek istenmesi ve bunun sonucunda da yaklaşık 1 milyar 40 milyon liralık haksız kazanç elde edileceğinin ortaya çıkmasıyla yükselen tansiyon, haftalardır İzmir'in gündemindeydi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, herkesten sır gibi sakladığı sözleşme protokolünü iptal ettiğini açıklarken, içerisinde CHP'li üst düzey isimlerin de olduğu kirli oyun, esnafın kararlı duruşuyla bozulmuş oldu.
"BU VURGUN KALKIŞMASIDIR"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yaşanan haksızlığı ilk günden bu yana manşetine taşıyan Yeni Asır Gazetesi'ne de destekleri için teşekkür etti. Acar, "Belediye çalışanlarının maaşlarını ödemek için kaynak bulduğunu açıklayan Başkan Yıldız Ünsal'ın bulduğu kaynak bu mu yani? 1 milyar 40 milyon liralık gelirin sadece yüzde 17.5'i yani 182 milyon lirası belediyenin kasasına girecek. Geri kalan yaklaşık 858 milyon lirayı bu özel şirketin almasına göz yumdunuz. Burada rant olmadığını söyleyebilir misiniz? Bu bir vurgun kalkışmasıdır" diye konuştu.
"CHP'LİLER PAYLAŞACAKTI"
Mülkiyeti Milli Emlak'a ait olan, 15 bin 200 metrekarelik Bostanlı Pazaryeri'nde bin 300 tezgahtan 1 milyar liranın üzerinde para toplanacağını hatırlatan Acar, "Yasalara aykırı şekilde toplanacak olan bu para, CHP'li üst düzey yöneticiler arasında paylaşılacaktı. Biz sadece emeğimizi, ekmeğimizi, tezgahlarımızı kurtarmadık, aynı zamanda Başkan Ünsal'ın resmi olarak suça karışmasını da engelledik" dedi. Bostanlı'da yapılması planlanan Tekstil Günleri'nin İzmir'in diğer ilçelerinde de gerçekleştirilmek istendiğini belirten Acar, "Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'ın, Tekstil Günleri'ni organize edecek olan Arkhe Gelişim Şirketi'nden Eren Barış Eke ile imzaladığı o protokol, usulsüz olduğu için hiçbir yerde yayınlanmadı, gören olmadı. Şehrimizdeki 30 ilçede 78 pazaryeri var. En büyüğü ise açık ara farkla Bostanlı Pazaryeri. Ticari hacmi, yaptığı cirosu ve marka büyüğüdür. Bu yüzden de bir yolsuzluk kalkışması gerçekleşti. Bir diğer konu da belediyenin kişisel verilerimizi Arkhe Gelişim Şirketi'ne verdiğini öğrendik. Bu bir suç" dedi.
KILIÇDAROĞLU DESTEK VERDİ
Bostanlı Pazarı'na gözünü diken Eren Barış Eke'nin Menderes, Menemen ve Konak Belediyeleri'ne de tekstil günlerini açmak için girişimde bulunduğunu belirten Acar, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye yakın olduğu bilinen bu şahıs esnafa ve yöneticilere 'Benim arkamda şu kişi var. Karşı çıkarsanız, direnirseniz sizi polisle aldırırım' şeklinde tehditler savurmuş. Ancak bu tehditler bize işlemedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin bizlere ulaşıp davamızda haklı olduğumuzu söyleyerek yanımızda olduklarını belirtti. İkisinden de destek aldık ancak İzmir Milletvekillerinden herhangi bir destek göremedik maalesef. Yeni seçilen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten hiçbir cevap ve açıklama alamadık. Çünkü bu konu, mensubu olduğu partisinin belediye başkanlarıyla alakalı olduğu için kendisini de ilgilendirir" değerlendirmesinde bulundu.
ESNAF YENİ ASIR'A KONUŞTU
ARİFE EKER: Hiç böyle bir süreç görmedik. Yaşadıklarımızdan dolayı şoktayız. Bütün esnaf haksızlığa uğradı. Başkandan böyle bir şey ummuyorduk. İşlerimiz çok aksadı. Bospa bizim hakkımızdır, elimizden almasına izin vermiyoruz.
İSMAİL AYHAN: Başkan Ünsal tehdit edildiklerini söylemiş. Pazarcıların yüzde 80'ini tanırım Bizim esnafın içinde tehditle iş yapan olmaz. Hepimiz işgaliye bedelini, vergimizi ödüyoruz. Bununla ilgini yaptırım uygulamaya hiç gerek yok.
AYGÜN TOZAN: Pazaryerimizle ilgili bir şey olacak mı diye her an tetikteyiz. Bu yüzden işimizde verimli olamıyoruz. Mağdur edilmek istemiyoruz.