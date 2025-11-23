Haberler İzmir Bospa'da büyük oyunu bozduk: O protokol iptal edildi! Bospa'da büyük oyunu bozduk: O protokol iptal edildi! İzmir’in “Bospa”sı Bostanlı Kapalı Pazaryeri’nde planlanan Tekstil Günleri projesi, esnafın direnişiyle iptal edildi. Kriz son bulsa da perde arkasında çok büyük bir rant paylaşımı olduğu ortaya çıktı. Tekstil Günleri’nin İzmir’in diğer ilçelerinde de gerçekleştirilerek büyük vurgun yapılmak istendiği öne sürüldü. ÖZEL HABER ERCAN AKGÜN









Karşıyaka Belediyesi tarafından Bospa'nın işletme hakkının haftada bir gün belediye şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla özel bir şirkete verilmek istenmesi ve bunun sonucunda da yaklaşık 1 milyar 40 milyon liralık haksız kazanç elde edileceğinin ortaya çıkmasıyla yükselen tansiyon, haftalardır İzmir'in gündemindeydi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, herkesten sır gibi sakladığı sözleşme protokolünü iptal ettiğini açıklarken, içerisinde CHP'li üst düzey isimlerin de olduğu kirli oyun, esnafın kararlı duruşuyla bozulmuş oldu.

"BU VURGUN KALKIŞMASIDIR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yaşanan haksızlığı ilk günden bu yana manşetine taşıyan Yeni Asır Gazetesi'ne de destekleri için teşekkür etti. Acar, "Belediye çalışanlarının maaşlarını ödemek için kaynak bulduğunu açıklayan Başkan Yıldız Ünsal'ın bulduğu kaynak bu mu yani? 1 milyar 40 milyon liralık gelirin sadece yüzde 17.5'i yani 182 milyon lirası belediyenin kasasına girecek. Geri kalan yaklaşık 858 milyon lirayı bu özel şirketin almasına göz yumdunuz. Burada rant olmadığını söyleyebilir misiniz? Bu bir vurgun kalkışmasıdır" diye konuştu.