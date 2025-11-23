  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 23 Kasım Pazar

Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 23 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 23 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 KASIM PAZAR

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

08:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Zeytinova
Turan
Yakacık
Yeni
Sadıkpaşa
Orta
Mithatpaşa
Kurt
Hatay
Hacı İbrahim
Alanköy
Buruncuk
Çenikler
Gaziler
Kabaağaç
Karahalilli
Karahayıt
Karapınar
Kızılkeçili
Lütuflar
Bıyıklar
Camii
Demircilik
Fatih

09:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Gaylan

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

09:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Cumhuriyet
Kabakum

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
Cumhuriyet

10:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık
Tırazlı

12:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy
Yukarıkızılca Merkez

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yeniköy

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Uğur Mumcu

09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis

08:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
Balabanlı
Bozcayaka
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Kazanlı
Küre
Küçükören

08:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

08:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA