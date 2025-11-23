Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 23 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 KASIM PAZAR
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
08:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Zeytinova
Turan
Yakacık
Yeni
Sadıkpaşa
Orta
Mithatpaşa
Kurt
Hatay
Hacı İbrahim
Alanköy
Buruncuk
Çenikler
Gaziler
Kabaağaç
Karahalilli
Karahayıt
Karapınar
Kızılkeçili
Lütuflar
Bıyıklar
Camii
Demircilik
Fatih
09:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Gaylan
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
09:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Cumhuriyet
Kabakum
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
Cumhuriyet
10:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık
Tırazlı
12:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy
Yukarıkızılca Merkez
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yeniköy
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Uğur Mumcu
09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis
08:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
Balabanlı
Bozcayaka
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Kazanlı
Küre
Küçükören
08:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
08:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere