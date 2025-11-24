Buca’da çöp eylemi

İzmir'in Buca ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, Buca Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöpler nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.

Artan çöp kokusu ve sineklerin kendilerini mağdur ettiğini belirten mahalleli, eylem yaptı. Mahallede yaşayanlar, 'İnsana saygı, çevreye saygı' ve 'Yetkililere sesleniyoruz; çöp sağlık tehdididir. 'Temiz belediye' yazılı döviz ve pankartlar açarak şantiye önünde bir araya geldi. Buca AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez, "Şu an artık halk, evlerinde kokudan duramıyor. Bu zihniyetin bir an önceye değişmesi gerekiyor. Üzüm kokan kentin sokaklarını leş kokar hale getirmişler" diye konuştu. Mahalleli Ayhan Bilge Tecan ise "Kokudan, çöpten şikayetçiyim. Sivrisinek, ilaç sıktığımız halde gitmiyor. Böyle yaşamayı hak etmiyoruz" dedi.