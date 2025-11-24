İzmir'deki Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi mezunu olan 20 yaşındaki Nehir Özzengin, 14 uluslararası ödülünün ardından, dünyanın en prestijli yayınlarından Forbes'un Türkiye'nin geleceğini belirleyecek '30 Altı 30' listesine girmeyi başardı.

Müziğe 4 yaşındayken başlayan ve çevresinde 'Notaların Prensesi' olarak bilinen Nehir Özzengin, bugüne kadar İtalya, Belçika ve Sırbistan dahil birçok ülkeden ödüller kazandı. Listeye girdiğine çok sevinen genç yetenek, "Müzikal yolculuğumun anlamlı bir simgesi" dedi.