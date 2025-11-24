Son dakika: İZSU duyurdu: İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi | 24 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. İzmir'de kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 24 Kasım Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI MANAVKUYU
4.11.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EĞRİDERE
24.11.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ADATEPE, ATATÜRK, BUCA KOOP, GAZİLER, KURUÇEŞME, YAYLACIK, YILDIZ, YILDIZLAR, ZAFER, 29 EKİM
24.11.2025 saat 10:19 ile 12:19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÜNİVERSİTE
24.11.2025 saat 10:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
24.11.2025 saat 10:26 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, UZUNDERE
24.11.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE
24.11.2025 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÇAMBEL
24.11.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ SULUDERE
24.11.2025 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇİLEME, DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
24.11.2025 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI
24.11.2025 saat 10:38 ile 14:38 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK GÖKÇEALAN
24.11.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
24.11.2025 saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.