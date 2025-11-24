Son dakika: İZSU duyurdu: İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi | 24 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. İzmir'de kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 24 Kasım Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...