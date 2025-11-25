İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre harekete geçen ekipler, Aydın ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli şahısların işyerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 347 bin 140 adet doldurulmuş makaron, 314 bin 600 adet boş makaron, bin 388 kilogram kıyılmış tütün, 11.5 kilogram nargile tütünü, 11 bin 100 adet sigara ağızlığı, 199 paket sigara, 190 adet puro ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçundan adli işlem yapıldı.