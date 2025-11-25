İzmir elektrik kesintisi 25 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugün arıza nedeniyle yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 25 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Karaveliler
Çamavlu
Kıranlı
Güneşli
Yukarıbey
09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü
Eğridere
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Dumlupınar
Vali Rahmi Bey
09:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Şifne
Yalı
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbe
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
10:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Ali Reis
Yeni
Pazaryeri
Namazgah
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demircili
Seyrekli
Üç Eylül
Karadoğan
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Karateke
Akkoyunlu
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Sıra
İçmeler
Camiatik
Altıntaş
Kuşçular