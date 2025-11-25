  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir elektrik kesintisi 25 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugün arıza nedeniyle yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 25 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Karaveliler
Çamavlu
Kıranlı
Güneşli
Yukarıbey

09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü
Eğridere

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Dumlupınar
Vali Rahmi Bey

09:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Şifne
Yalı

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Cumhuriyet

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbe

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak

10:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Ali Reis
Yeni
Pazaryeri
Namazgah

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demircili
Seyrekli
Üç Eylül
Karadoğan

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Karateke
Akkoyunlu

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Sıra
İçmeler
Camiatik
Altıntaş
Kuşçular

