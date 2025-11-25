İzmir’i üzen şüpheli ölüm

İzmir'de iş ve cemiyet dünyasının yakından tanıdığı Hakan Selami Atıl'ın eşi Ayça Atıl, evinde ölü bulundu.
Olay yerinde yapılan inceleme sonrası yaşamına son verdiği belirlenen genç kadının ölümü şüphe yaratırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da un fabrikaları bulunan aile taziyeleri kabul ederken, Atıl'ın cenaze töreni dün İzmir Konak'ta bulunan Alsancak Hocazade Camii'nde düzenlendi.
ADANA'NIN EN ESKİLERİNDEN
İzmir'de uzun yıllar yaşayan aileyi, sevenleri törende yalnız bırakmazken, namazın ardından, genç kadın son yolculuğuna gözyaşyarı arasında uğurlandı. Atıl ailesinin un fabrikalarının Adana'nın en eski ve en büyük fabrikalarından olduğu ve uzun bir süredir de üretimin olmadığı öğrenildi.