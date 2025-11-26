Önce kızdırdı sonra korkuttu: Ünlü deprembilimci İzmir’de kalp krizi geçirdi

DEPREM konusundaki çıkışları ve değerlendirmeleriyle sık sık kamuoyunun gündeminde yer alan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde yaptığı depreme dayanıksız ve dayanıklı bölgeleri sıraladığı sosyal medya paylaşımıyla pek çok meslek grubunu kızdırmıştı.

Ünlü deprem uzmanı bu kez sağlık durumuyla sevenlerini endişelendirdi. Ercan'ın İzmir'de kalp krizi geçirerek acil operasyona alındığı öğrenildi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

SOSYAL medya üzerinden takipçilerine seslenen Prof. Dr. Ercan önceki akşam kalp krizi geçirdiğini ve kalbindeki ana damarlarından birindeki tıkanıklık nedeniyle ameliyata alınacağını ifade etti. Operasyonun ardından yeniden bir açıklama yapan Ercan ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.