Haberler İzmir İzmir merkezli 17 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 17 ilde DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Örgütün finans kaynaklarına yönelik operasyonda 26 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

CEYHAN TORLAK

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 28 şüpheliyi tespit etti.

Bu sabah saat 08.00'de İzmir merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne finansal destek sağladıkları değerlendirilen 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerimde 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

