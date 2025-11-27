İzmir’de midyeciye silahlı saldırı girişimi

Saldırı girişimi bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde midye satan bir şahıs, akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşten kurtulan midyeci, saldırganın ikinci kez ateş etmek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kaçarak yakındaki banka şubesine sığındı. Olaya müdahale eden bir banka görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Sıcak dakikaların yaşandığı çarşı merkezi bir anda karıştı. Esnaf ve vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli saldırganı suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Saldırgan gözaltına alınırken, midyeci ile akraba oldukları, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürüldü.