İzmir Çeşme yağıştan nasibini aldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu.