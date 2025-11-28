İzmir’de hırsız hüsrana uğradı: Çalmak istedi, bagaja sığdıramadı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'in Tire ilçesinde bir marketin önündeki varili çalmak isteyen şahıs, varili lüks aracının bagajına sığdıramayınca bırakıp uzaklaştı.

Olay, Tire'ye bağlı Gökçen Mahallesi'nde yaşandı. Lüks aracıyla bir marketin önüne gelen şahıs, kaldırımda duran reklam varilini gözüne kestirdi. Varili kucaklayarak arabanın bagajına koyan hırsız, bagaj kapağını kapatamayınca yanlış hesap yaptığını anladı.

Varili bir türlü bagaja sığdıramayan şahıs, varili yeniden kucaklayarak yol kenarına bırakıp bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerine geldiğinde varilin kaldırım yerine yolda olduğunu gören market sahibi Güven Bağrıaçık, güvenlik kamerasını inceledi. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Bağrıaçık, kimliği belirlenemeyen şahsa seslenerek, "İhtiyacı varsa varili kendisine verebilirim. Hatta yerini söylerse daha büyük bir araç temin edip kendim bile götürürüm" dedi.

