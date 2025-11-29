Beyin felcini yenen Türkan ilham kaynağı oluyor

İzmir'de yaşayan ikiz çocuk annesi Türkan Toprak, geçirdiği beyin felci sonrası yatalak kalmasına ve doktorların yaşayamaz demesine rağmen hayata tutunmayı başardı. Şimdi ise toparlanma sürecindeki mücadelesini ve hayata dönüş hikayesini sosyal medyada paylaşarak binlerce kişiye ilham oluyor. Toprak "Özellikle ikiz çocuklarım benim için en güçlü motivasyon kaynağıydı. İnsanlara umut olabilmek, yaşadıklarımı paylaşabilmek ve kendi yolculuğumun başkalarına güç vermesi benim için çok kıymetli" diye konuştu.