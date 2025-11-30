İzmir’de parkın içine akaryakıt istasyonu!

İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kadın ve Yeşil İstasyon" projesi davalık oldu. 30 yıl boyunca özel firmalara kiralanan, son 1 yıldır atıl durumda kalan alan Belediye Başkanı Helil Kınay tarafından yeniden düzenlenerek KARBEL AŞ bünyesinde hizmete açılmıştı. Kentin göbeğinde parkın içine yapılan akaryakıt istasyonu konumu ve kullanımı açısından davalık oldu. İstasyonunun açılışında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ilk yakıt dolumunu kendi makam aracına yaparken, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de istasyona gelerek aracına yakıt almıştı. İzmir İdare Mahkemesi'ne başvuran yakındaki başka bir akaryakıt firması, belediye şirketine ait akaryakıt istasyonunun faaliyetinin durdurulmasını ve işyeri ruhsatının iptal edilmesini talep etti.

Yapılan başvuruda akaryakıt istasyonunun daha önce hukuka aykırı şekilde işletildiği, gelen tepkiler nedeniyle bir yıldır faaliyetinin durdurulduğuna dikkat çekildi. Mahkemeye yapılan başvuruda, "Uğur Mumcu Parkı yanındaki alanda akaryakıt istasyonu yer alıyor. Bu yer, daha önce hukuka aykırı olarak işletilmiş ancak çevreden gelen tepkiler nedeniyle son birkaç yıldır faaliyetini durdurmuştur. Ancak, söz konusu yerde yeniden akaryakıt istasyonu açılmak üzere faaliyete başlanılması üzerine işyeri ruhsatının iptali ve faaliyetinin engellenmesi talebini içeren başvuruya bugüne kadar cevap verilmemiştir. Yapmış olduğumuz başvuruya 30 gün içerisinde cevap verilmemesi üzerine zımni ret işlemi oluşmuştur. Halen, söz konusu yerde akaryakıt istasyonu faaliyeti mevcut olup, aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız üzere, bu yerde, akaryakıt istasyonu işletilebilmesi hukuken mümkün değildir" denildi.