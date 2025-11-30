“Saldırıdan kurtuldum ama can güvenliğim artık yok”

İzmir Menemen'de akaryakıt istasyonu ve oto galeri işleten Murat Ekinci, 2 Mayıs'ta evinin önünde otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Evli, 3 çocuk babası Ekinci, sağ bacağı ve karnından yaralandı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı asıl gerçekleştiren kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Murat Ekinci, yaşadıklarını anlatarak, "Saldırgan başıma doğru hedef almıştı. Hemen otomobilin içine doğru kendimi attım. Mermiler, karnıma ve bacağıma isabet etti. Sonra tekrar 7-8 el ateş etti. Can güvenliğim yok. Devletimden ve Adalet Bakanlığı'ndan yardım talep ediyorum. Bana sahip çıksınlar" dedi. Şüphelilerin henüz yakalanamadığını belirten Ekinci, "Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tahkikatı titizlikle yürütüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef herhangi bir gözaltı ve tutuklu yok. 6 milyon TL borç aldım. 30 milyon TL olarak geri ödedim. Ancak, 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Bunun üzerine 2 kez akaryakıt istasyonum kurşunlandı, 1 kez de evimin önünde ateş açıldı" diye konuştu.