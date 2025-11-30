  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Son dakika: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak 30 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'in birçok ilçesinde yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Kasım Pazar İzmir su kesintisi detayları...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintİsi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 30 KASIM PAZAR

ÇEŞME MUSALLA
30.11.2025 saat 02:17 ile 09:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ARMUTLU HÜRRİYET
30.11.2025 saat 10:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK AKIN SİMAV, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, PİRİ REİS, TURGUT REİS
30.11.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇİLEME
30.11.2025 saat 09:56 ile 12:56 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI
30.11.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

