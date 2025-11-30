Ünlü piyanist Onay, Ege’nin İncisi’ne geliyor! Mozart ezgilerı İzmir’i büyüleyecek

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, aralık ayında 5 şehirde 6 konserle sahnede olacak. Aralık ayının ilk haftası, Onay'ın adını taşıyan prestijli bir etkinlikle başlıyor. Sanatçı, 5-7 Aralık tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen kendi adını taşıyan festivalde müzikseverlerle buluşacak. Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen festival, bu yıl dördünce kez gerçekleşecek. Her yıl bir değerli sanatçıya adanan festival bu yıl; Kıbrıslı trompet sanatçısı Gökmen Noyan anısına ithaf edildi.

RESİTALLER İLE KAPANIŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki piyano eğitimine katıda bulunmayı ve genç piyanistleri buluşturmayı amaçlayan 5 Aralık'ta açılışı yapılacak olan festivalde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, Mozart'ın 21 No. Piyano Konçertosu'nu (K467) seslendirilecek. Mozart'ın bu eseri, bir hafta sonra, 12 Aralık'ta, İzmir'de yankılanacak. Onay, bu kez İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile aynı konçertoyu icra ederek Ege Bölgesi müzikseverlerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Usta piyanist, 15 Aralık'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde özel bir oda müziği konseri verecek. Keman sanatçısı Erkin Onay ve viyolonsel sanatçısı Pınar Bayraktar ile bir araya gelerek Çaykovski'nin duygusal ve etkileyici Piyano Üçlüsü'nü icra edecek. Aralık ayının ikinci yarısı ise resitallerle taçlanacak. Onay, 20 Aralık'ta Isparta'da, 26 Aralık'ta Ankara'da ve 27 Aralık'ta İstanbul'daki Decollage Art Space, Kadıköy'de sahne alacak. Onay, müzikseverleri kendi seçtiği repertuvarın büyülü dünyasına davet ederek, yılın son notalarını sanatseverlerle buluşturacak.