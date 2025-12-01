İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! 'Manda yoğurdu satıyoruz' bahanesiyle hedef aldı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, dolandırıcının, yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı. Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağları alarak olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli, aynı yöntemle farklı apartmanlarda da dolandırıcılık yapmayı sürdürdü.