İzmir’de rekor operasyon: 2 milyon 309 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve bu maddelerin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 2 milyon 309 bin 774 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.