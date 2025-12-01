  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir’de rekor operasyon: 2 milyon 309 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir’de narkotik ekiplerinin düzenlediği geniş kapsamlı operasyonda 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Yetkililer, yakalanan miktarın kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik uyuşturucu hap miktarı olduğunu belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü açıklandı.

İHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve bu maddelerin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 2 milyon 309 bin 774 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

