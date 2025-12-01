Kavga ayırmaya giden polislerin aracına tekmeli saldırı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kavga ihbarına müdahale eden polis ekibine saldırarak ekip otosunun camını kıran 3 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olay, Tepekule Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine adrese geçen ekipler, darbedilen M.K.'yi şikayetçi olması üzerine ekip aracına aldı. Bu sırada diğer üç kişi O.D., Y.D. ve F.S., M.K.'yi polis aracından çıkarmaya çalışarak direndi.

ŞÜPHELİLER FİRARİ ÇIKTI

Şüphelilerden Y.D., polis aracına tekme atarak arka bagaj camını kırdı. Polis müdahale etmek isteyince, 3 şüpheli görevlilere mukavemet gösterdi. Ekipler biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirirken, takviye kuvvetlerin gelmesiyle 3 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Y.D.'nin 10 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.